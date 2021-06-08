Блінкен озвучив завдання для України перед зустріччю Зеленського з Байденом

Сполучені Штати розраховують, що до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі Україна покаже реальні результати з низки реформ.

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

.Сенатор Кріс Мерфі запитав держсекретаря, чого очікує американська сторона від України перед візитом президента Зеленського у Вашингтон.

"Є ряд сфер, в яких для України важливо домогтися прогресу. Зокрема, щоб мати незалежну судову систему - функціональну і таку, що ретельно обирається і має незалежний нагляд; транспарентне корпоративне управління, передусім на державних підприємствах, а також справжню імплементацію, зокрема антикорупційних законів", - відповів Блінкен.

За словами глави Держдепу, "агресія з боку корупційних сил" в Україні - не менш актуальний виклик для Києва, ніж агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії.

Блінкен підкреслив, що просто ухвалювати хороші закони для боротьби з корупцією недостатньо, головне - їх застосування на практиці.

"Ми повинні побачити, як люди, причетні до корупційних дій, дійсно притягуються до відповідальності, що дасть потужний сигнал про те, що це не тільки слова", - заявив він.

7 червня відбулися телефонні переговори президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена. Розмова відбулася перед першим закордонним турне американського президента, яке він зробить у Європу, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час переговорів Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім у липні. Вони також обговорили ризики через добудову газопроводу "Північний потік - 2", вступ України до ЄС і НАТО і ситуацію на Донбасі. За матеріалами "Укрінформ", Сьогодні.