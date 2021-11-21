Блінкен підтвердив стурбованість Штатів військовою активністю РФ поблизу України

Військова активність Росії біля кордону України та риторика Кремля продовжують викликати серйозне занепокоєння адміністрації США.

Про це під час візиту до Сенегалу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на AFP.

"Ми реально занепокоєні з приводу незвичної військової активності Росії на кордоні з Україною. Ми дійсно стурбовані риторикою, яку ми чуємо від Росії, а також у соціальних мережах", - сказав очільник американської дипломатії в розмові з журналістами.

Він підкреслив, що це занепокоєння "широко поділяють" союзники США.

"Ми не знаємо, які наміри має президент Путін. Але ми пам'ятаємо, що відбувалося в минулому. Ми знаємо про спроби (Росії - ред.) вказати на якусь ілюзорну провокацію з боку України чи будь-якої іншої держави, щоб використати це як виправдання для своїх планів", - зазначив держсекретар США.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оголосила позицію офіційного Вашингтона: будь-яка агресія з боку Росії матиме для неї наслідки.