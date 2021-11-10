Блінкен застеріг від агресивних дій на російсько-українському кордоні

США стурбовані повідомленнями про незвичайні військові переміщення військових сил з Росії біля кордонів України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.

"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайні військові дії Росії біля України. Ми, як завжди, дуже уважно стежимо за регіоном. Ми продовжимо тісно консультуватися з цього питання з нашими союзниками й партнерами. І, як ми ясно дали зрозуміти, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть серйозною проблемою для Сполучених Штатів", - сказав Блінкен.

За його словами, США продовжують підтримувати деескалацію в регіоні і дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

31 жовтня низка іноземних ЗМІ опублікувала інформацію, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Новина викликала занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі.

6 листопада, президент Сполучених Штатів Джо Байден відправив до Москви главу ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням своїх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується у своїх діях Росія.

Крім того, в Пентагоні вже кілька разів заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною.

Водночас прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску, кажуть в ОПУ.