Борель планує відвідати Донбас на запрошення України - МЗС

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель найближчим часом відвідає Україну. Про свої наміри він повідомив під час переговорів 2 грудня із главою МЗС України Дмитром Кулебою, написав пресцентр українського зовнішньополітичного відомства.

"Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи з візитом на Донбас", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що Кулеба поінформував Бореля про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і вздовж держкордону України.

Окрім того, сторони обговорили загрозу підготовки Росії до агресії проти України.

"Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії", - підкреслюють у повідомленні.

Одразу після анексії Криму 2014 року Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької й Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти та докази, надані Україною.

Зустріч Кулеби та Борреля відбулася на тлі відновлення Росією нарощування чисельності своїх військ біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у високопосадовців у США та Євросоюзі.

21 листопада начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ готується до нападу на Україну наприкінці січня або на початку лютого, до того ж атака буде "набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався 2014 року". За його оцінкою, поблизу кордону між країнами зосереджено приблизно 92 тис. російських військовослужбовців.

У Кремлі назвали повідомлення про підготовку вторгнення "вкиданнями" та звинуватили Київ у підготовці до агресії "проти "ЛНР" і "ДНР". У МЗС України спростували дезінформацію РФ про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи накопичення військ РФ біля кордону України, заявив, що Росія і раніше застосовувала насильство проти сусідів, тому в НАТО не можуть вважати, що це просто блеф.

Боррель говорив 1 грудня, що Євросоюз намагається зробити все можливе, щоб напруга на кордоні РФ з Україною не зростала. За матеріалами Гордон.