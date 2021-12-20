Боррель про агресію РФ: Маємо сподіватися на краще і готуватися до гіршого

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій щодо РФ у разі її нападу на Україну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

За його словами, кінцеві наміри Росії стосовно нашої країни не ясні, за винятком того, що РФ прагне загрожувати Україні та послабити її. На думку глави європейської дипломатії, можуть розгортатися різні сценарії.

"Як я сказав в Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - пише Боррель.

Він також зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.

"Ми знаємо, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити наявні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України будуть мати важкі наслідки", - пише Боррель.

Нагадаємо: Європейський Союз єдиний у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та надішле Москві чіткий сигнал про готовність діяти рішуче у випадку будь-яких військових дій РФ проти України.