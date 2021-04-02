"Це було рішення США": Кулеба повідомив подробиці розмови Байдена з Зеленським

Телефонна розмова президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена була ініційовано американською стороною.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу наголосити, що сьогодні у США вихідний день і попри це, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Міністр додав, що Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели першу телефонну розмову.

Під час неї Джо Байден заявив про підтримку України у питанні здобуття членства в НАТО. За матеріалами Прямий канал.