Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки очолив журналіст Соловей

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений при Міністерстві культури та інформаційної політики України, очолить Ігор Соловей.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що новий керівник приходить у Центр, який уже має налагоджену роботу, команду, що склалася, фінансування і розпочаті важливі проєкти та плани.

"Уже за перші пів року Центру вдалося налагодити стратегічні комунікації, що містять розробку контрнаративів РФ, провести дуже важливі масштабні дослідження, на базі яких буде розроблено матрицю стратегічних наративів, які будуть включати в щоденну комунікацію уряду; створити бета-версію онлайн-ресурсу, який стане викривати інформаційні атаки проти України. Центр налагодив регулярне інформування про гібридну агресію з боку Росії", - додав Шевченко.

Крім того, створена важлива брошура "У разі надзвичайної ситуації або війни", яка перебуває в процесі друку з накладом у 100 тисяч екземплярів. Це перша така брошура з рекомендаціями щодо інформаційної безпеки в Україні.

Він також подякував попередньому керівництву - Любові Цибульській і Тетяні Карась, зазначивши, що вони виконали титанічну роботу.

Як пише у Facebook новий керівник Центру, його заступником стане Микола Балабан. При цьому Любов Цибульська та Тетяна Карась залишаться в команді, але вже в статусі радників. Вони зосередять свою увагу на міжнародній діяльності та зв'язках із західними партнерами.

Своєю головною метою на посаді Соловей бачить зробити українське суспільство стійким до дезінформації.

"Сподіваюся, що мій досвід - журналіста, аналітика міжнародних відносин і фахівця з російської дезінформації, і досвід Миколи - історика і дослідника гібридних загроз, тільки підсилить Центр. Своїм завданням бачу а) об'єднати зусилля держави і потужного десанту інформаційних волонтерів, які працюють усі ці роки б) встановити надійні контакти Центру з комунікаційними командами державних органів - щоб побудувати сталі комунікації для протидії дезінформації", - пише Соловей.

Нагадаємо, 31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Очолила організацію керівник групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська.