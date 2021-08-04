Екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби ВАКС.

"Суд відхилив клопотання прокурора НАБУ про взяття під варту, натомість обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету", - сказала виданню речник ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом 60 діб, якщо суд не продовжить дію запобіжного заходу.

НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.