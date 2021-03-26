Через загострення на Донбасі: Зеленський терміново зателефонує Путіну, Меркель і Макрону

Володимир Зеленський 26 березня оголосив, що невдовзі проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Мовиться про президента Росії Володимира Путіна, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами українського лідера, загострення ситуації на Донбасі також необхідно "терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату".

Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки", - наголосив Зеленський.

Окрім того, він заявив, що ТКГ має негайно зібратися на позачергового засідання безпекової підгрупи. Що відбувається на Донбасі Від початку 2021 Україна втратила на Донбасі вже 25 українських захисників. У п'ятницю, 26 березня, поблизу Шумів на Донеччині російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 міліметрів.

Заборону використовувати міномети калібру 82 міліметрів регламентують мінські домовленості.

Жертвами обстрілів стали 4 українських воїнів.

Ім'я одного з них у ЗСУ вже оприлюднили - це підполковник Сергій Коваль.За матеріалами /novyny.24tv.ua