Чернишов спростував інформацію про призначення головою КМДА

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишовй назвав недостовірною інформацію про призначення його головою Київської міської державної адміністрації. За його словами, чутки про те, що його кудись призначають з'являються майже щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олексія Чернишова у Facebook.

"Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді міністра розвитку громад та територій України", - заявив міністр.

За його словами, розвиток регіонів України - пріоритет роботи уряду та Мінрегіону, зокрема.

"Київщина та місто Київ не є виключенням. Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей. Усім також бажаю плідної роботи", - резюмував Олексій Чернишов.