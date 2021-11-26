Чи буде війна? - На сьогодні це питання є відкритим, - Данілов

В РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення ЗС РФ до України, хоча ситуація може змінюватись.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу".

На думку Секретаря РНБО, наразі неможливо однозначно відповісти чи почне Росія відкрите вторгнення, однак Україна готова дати відсіч.

"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогодні це питання є відкритим, але ми маємо до цього бути готовими", - зазначив Данілов.

Він також звернув увагу на те, що російський президент не полишає намірів повернутись за стіл переговорів з президентом Сполучених Штатів.

"У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут (в Україні - ред.) буде панувати. І зараз ця істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ, пересування взад-вперед всіх військ, тренування військ, це все в контексті того, що вони мають домовитись. Що буде, якщо вони не домовляться? Які будуть дії Путіна - важко сказати", - відзначив Данілов.