Чиновникам доведеться складати іспит з української мови

Складати іспит з української мови відповідно до закону мають насамперед державні службовці та особи, які набувають громадянства.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Насамперед це (іспит на знання державної мови - ред.) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, - це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії - це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - сказав мовний омбудсмен.

За його словами, деякі категорії не складатимуть іспит у 2021 році.

"Звичайно, будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури", - зазначив Кремінь.

Водночас мовний омбудсмен висловив переконання, що "чиновник не повинен лякатися своїх знань, і якщо він складе або не складе екзамен, він повинен сказати про це".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.