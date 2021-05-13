Членам наглядової ради "Нафтогазу" пропонують залишитися на посадах - Єрмак

13 травня з новим головою правління НАК "Нафтогаз України" підписали контракт на 12 місяців. Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", головою представництва ЄС в Україні та послом Швеції, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Наступного главу правління обиратимуть на конкурсі, який стартує за шість місяців, сказав він.

"Щодо ситуації навколо "Нафтогазу" Андрій Єрмак повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю міністрів усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК "Нафтогаз". Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу", - ідеться в релізі (його опублікували вже ввечері, про підсумки зустрічі поки не інформували).

У релізі уточнюють, що підготовка до конкурсу з вибору голови правління почнеться автоматично, коли почне працювати новий склад наглядової ради.

Окрім того, Єрмак запросив послів і їхні країни приєднатися до підготовки законопроєкту про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава. Це забезпечить імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів, вважають в ОПУ.

За словами заступниці глави ОПУ Юлії Свириденко, українська влада має на меті "чіткіше розмежувати функції держави як акціонера та прописати дуже прозорі критерії оцінки наглядових рад". За матеріалами Гордон.