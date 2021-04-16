Я мечу в президенты, заявил Арестович в прямом эфире.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о президентских амбициях.

Об этом шла речь в эфире 24 канала, сообщает УНИАН.

Во время разговора об угрозе со стороны России один из зрителей вдруг спросил, что будет с Аваковым и "куда метит сам Арестович".

"Я мечу в президенты. Потом, через несколько политических тактов. А что будет с Аваковым - я не знаю", - ответил политик.

Ведущий в шутку предположил, что Арестович может встретиться с министром внутренних дел на будущих президентских выборах. Тот возражать не стал.