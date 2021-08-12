Чубаров оцінив слова окупантів із РФ про "наслідки" для учасників Кримської платформи

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає "брутальними" погрози з боку російської окупаційної влади Криму на адресу учасників Кримської платформи. Про це він заявив 12 серпня проєкту "Крым.Реалии".

Голова Меджлісу прокоментував слова "заступника голови Ради міністрів Криму" Георгія Мурадова, який, згідно з "РИА Новости", заявив, що запланований на 23 серпня саміт Кримської платформи "може спричинити для його учасників болючі наслідки".

"Шантаж Росії не вдався, і велика кількість учасників Кримської платформи підтвердили свій приїзд. Тепер пішли такі брутальні, прямі погрози. Це вже не шантаж, це вже ультиматум. Ближче до 23 серпня - я думаю, що залучено буде важку артилерію у вигляді посадовців Росії високого рангу", - сказав Чубаров.

Він назвав абсурдною погрозу Мурадова.

"Ніхто не має наміру ставити під сумнів територіальну цілісність Росії щодо Криму - у цивілізованому світі просто ніхто не визнає спроби незаконної анексії Криму", - пояснив Чубаров. За матеріалами Гордон.