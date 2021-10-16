Чубаров пояснив, навіщо Росія проводить перепис населення в окупованому нею Криму

Перепис населення, який Росія проводить в окупованому нею Криму, є частиною дій, спрямованих на легалізацію півострова як нібито території РФ. Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у ролику, опублікованому 15 жовтня на його Facebook-сторінці.

"Завдання, яке поставили перед собою російські окупанти, - спрямоване на легалізацію спроб анексії Криму, спроб, які тривають понад сім років. Крим окуповано, і РФ намагається анексувати цю територію. Незаконний перепис - одна з багатьох дій, спираючись на які Російська Федерація намагається переконати міжнародну спільноту в тому, що Крим, мовляв, є територією Росії, і жодні інші вимоги, очікування, підходи тут недоречні, як люблять говорити нинішні російські політики, зокрема їх президент [Володимир] Путін", - сказав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що приєднання Кримського півострова до складу РФ "абсолютно незаконне", його "зовсім не визнають усі міжнародні спільноти".

"Орім того, проведення незаконного перепису, звичайно, має на меті розмиття державного суверенітету України над Кримським півостровом", - вважає Чубаров.

За його словами, за час окупації на територію українського Криму незаконно переселили приблизно 1 млн громадян Росії.

"Таке штучне, цілеспрямоване, задумане заміщення населення країною- окупантом на окупованій нею території є видом міжнародного злочину, і Росії рано чи пізно доведеться відповідати й за цей злочин", - підкреслив Чубаров.

Росія анексувала Крим після силової блокади військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

Перепис населення окупованого Криму Росія розпочала 15 жовтня. Дії країни окупанта засудили в Україні та Європейському союзі. За матеріалами Гордон.