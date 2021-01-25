ЦВК оголосила переможця на виборах у Броварах

Перемогу на місцевих виборах у Броварах 24 січня здобув Ігор Сапожко. Він отримав 53,16% голосів виборів.

На виборах Сапожко балотувався від політичної партії "Команда Ігоря Сапожка - "Єдність".

Як голосували жителі Броварів

Ігор Сапожко - 53,16% голосів виборців.

Іваненко Олег (Європейська солідарність) - 14,7% голосів виборців.

Ратніков Дмитро ("Слуга народу" - 9,89% голосів виборців.

Саук Андрій ("Голос") - 7,36% голосів виборців.

Маслак Юрій ("За майбутнє") - 5,3% голосів виборців.

Коваленко Вікторія ("Рідний дім") - 4,46% голосів виборців.

Мартіян Сергій ("Україна славетна") - 1,81% голосів виборців.

Боголюбов Сергій ("Наш край") - 1,22% голосів виборців.

Немчина Тетяна (самовисуванка) - 0,58% голосів виборців.

Джерело: Центральна виборча комісія

Раніше результати місцевих виборів у Броварах 25 жовтня 2020 року визнали недійсними через порушену таємницю голосування. За матеріалами https://novyny.24tv.ua