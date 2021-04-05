ЦВК оголосила вибори в Раду на Прикарпатті такими, що відбулися

Центральна виборча комісія 5 квітня прийняла протокол з мокрою печаткою від окружної виборчої комісії No 87 про підсумки голосування на проміжних виборах до парламенту 28 березня.

Результати виборів будуть встановлені після набрання законної сили всіх судових рішень, повідомляє пресслужба ЦВК.

"Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. Своєю чергою ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили", - зазначив голова комісії Олег Діденко.

Нагадаємо, переможцем виборів визнали кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Його розрив із Олександром Шевченком склав близько 750 голосів. Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним.

Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК. За матеріалами LB.ua