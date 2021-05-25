ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо обрання Вірастюка в Раду

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного суду, який вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про обрання кандидата від партії Слуга народу Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради по округу No87 в Івано-Франківській області. Про це повідомляє в Facebook пресслужба ЦВК.

У Центрвиборчкомі нагадали історію визначення результатів виборів в окрузі No87:

- 19 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі No87;

- 21 травня кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко оскаржив дії, протокол і окремі пункти цієї постанови Комісії;

- 23 травня Верховний суд частково задовольнив позов, зокрема, скасував протокол від 19 травня;

- Сьогодні, 25 травня, після детального опрацювання рішення Верховного Суду, Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення.

У ЦВК наголосили, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій і правового механізму для вирішення ситуації на 87-му окрузі.

"У такому випадку встановлення результатів можливо лише на підставі та з урахуванням висновків суду", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Нагадаємо, 28 березня відбулися довибори до Верховної Ради в окрузі No87 в Івано-Франківській області. Більшість виборців голосування проігнорували : явка склала 35,05%.

За результатами екзит-полу групи "Рейтинг", понад 90% виборців округу підтримали Шевченко, Вірастюка та Кошулинського. Розрив між лідерами - мінімальний.

4 квітня ОВК оголосила Вірастюка переможцем виборів: після перерахунку голосів на шести ділянках і оголошення недійсними результатів голосування ще на п'яти він випередив Шевченка на 749 голосів.

Перемогу Вірастюка підтвердила ЦВК. Однак протокол скасував Верховний суд, задовольнивши позов Шевченко.

Громадянська мережа ОПОРА констатувала, що було порушено право виборців на законне і чесне встановлення результатів їх волевиявлення, а процес підрахунку голосів був надмірно політизований.

23 травня Верховний суд скасував протокол Центрвиборчкому про встановлення результатів довиборів до Верховної Ради на 87 окрузі та визнання "слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом. За матерiалами ЦВК/Facebook, ZN.ua