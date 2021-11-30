ЦВК відмовила у проведенні всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія України припинила ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Про це інформує пресслужба ЦВК, пише УНН.

"ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму", - інформують у ЦВК.

Повідомляється, що 26 серпня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

За даними комісії, ініціативні групи мали 90 днів, до 24 листопада 18:00, аби зібрати 3 млн підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи та протокол про підсумки збору підписів Комісії.

"ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи. Також припиняються повноваження офіційних спостерігачів на референдум", - пояснили в комісії.

У серпні ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів - підписів та протоколу про підсумки їх збору.