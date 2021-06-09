ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом від округу 87 на Івано-Франківщині

Про це у коментарі Суспільному заявив член ЦВК Андрій Гевко.

7 червня до комісії надійшла заява Вірастюка з документами, які необхідні для його реєстрації як депутата.

"ЦВК запропонували зареєструвати народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому округу 87. Друге - видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення. Третє - копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України і четверте - оприлюднити цю постанову на офіційному сайті", - сказав Гевко.

"За" проголосували 16 членів ЦВК. За матеріалами Еспресо TV