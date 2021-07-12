Данілов обіцяє оприлюднити дані про заблоковані кошти Фірташа

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом буде оприлюднено інформацію про те, скільки грошей заблоковано у бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це він сказав на брифінгу журналістам біля Офісу Президента за підсумками наради РНБО.

"Ми домовилися з головою Національного банку, що найближчим часом вийдемо з інформацією, скільки рахунків по кожному рішенню РНБО заблоковано, і яка там кількість грошей. Ми не зможемо їх персоналізувати, бо це персональні дані", - зазначив він.

Щодо санкцій каналу "Інтер" і причетності до нього Фірташа Данілов повідомив, що "будемо розбиратись, скільки там у нього акцій і чи є вони там взагалі. Може там Фірташа немає, а по документах є якась компанія з Віргінських островів чи з будь-яких інших офшорів". Читайте також: РНБО вже ввела обмеження проти 100 українців, які перебувають під санкціями США

Крім того, Данілов припустив, "що життя Дмитра Фірташа у Відні навряд чи змінилось, він як жив у великому маєтку, там мабуть і живе. Інша справа, що ті майнові права і рахунки, і той бізнес, який у нього є - він заблокований. Ті рахунки, які на його ім'я в Україні, вони заблоковані"

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони на засіданні 18 червня прийняла рішення запровадити санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що Радбез продовжив санкції, запроваджені 21 червня 2018 року, щодо всіх юридичних та фізичних осіб, які були внесені до списку. Указом Президента від 21 червня 2018 року було введено в дію рішення РНБО щодо запровадження економічних та інших обмежувальних санкцій стосовно 1759 фізичних осіб та 786 юридичних осіб терміном на три роки. За матеріалами Політична Думка.