Данілов про походження коронавірусу: "Моя думка - за цим стоїть людина"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що думає про походження коронавірусу у світі. За цим, на його думку, стоїть конкретна людина.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.

Він оцінив, коли може завершиться пандемія.

"Світ вважає, що вона завершитися до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - заявив секретар РНБО.

"Чи є ситуація з епідемією для нас прогнозованою? Абсолютно, у нас є графік, який ми склали два місяці тому. Ми ознайомили з цим прогнозом усі відповідні інстанції. Ми зараз починаємо входити в процес, із 20-го числа. У нас вже 20 тисяч випадків і 42 тисячі ліжко-місць. Ми працюємо з великими даними з цього питання. У нас є система моніторингу того, що відбувається у всіх країнах. На превеликий жаль, небажання вакцинуватися під різними приводами, починаючи від "чипування" тощо, це велика серйозна атака. До того ж цю атаку ми спостерігаємо не лише в нашій країні. Крім того, маємо свою специфіку, що тут певна церква бере участь у цьому процесі", - додав Данілов.