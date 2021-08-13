Данілов провів нараду щодо децентралізації - вимагає прискоритися

Створення максимально чітких і прозорих умов функціонування місцевих громад є питанням національної безпеки, тож робота над виконанням відповідного Указу Президента No180 має бути прискорена.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час наради щодо виконання завдань, визначених рішенням РНБО від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", повідомляє пресслужба Радбезу.

"Виконання Указу No180 (який вводить в дію рішення РНБО - ред.) є питанням національної безпеки, й усі інституції повинні почати злагоджено працювати на державу", - цитує Данілова пресслужба.

За його словами, згаданий указ спрямований на створення максимально чітких і прозорих умов функціонування місцевих громад в Україні, які сьогодні отримали колосальні повноваження, а відповідно, і рівень відповідальності.

Секретар РНБО звернув особливу увагу на важливість прискорення роботи зі створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад; термінового вирішення питань щодо юридичних аспектів оформлення земель, розташованих на територіях відповідних громад; вжиття заходів до створення Державного адресного реєстру як набору базових даних національної інфраструктури геопросторових даних тощо.

"Земля місцевих громад - це один з основних активів, раціональне використання якого дає можливості перспективного розвитку і реалізації важливих соціально-економічних проектів", - наголосив він.

Данілов також звернув увагу Міністерства юстиції на необхідність опрацювати питання нормативно-правового регулювання відповідальності суб'єктів господарювання щодо неподання передбаченої законодавством звітності.

Наступна нарада з цього питання призначена на 20 серпня, поінформували в пресслужбі.

29 квітня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів доручено забезпечити з 1 липня 2021 року використання в роботі центральних органів виконавчої влади Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад.

Також уряд має вжити заходів зі створення з 1 січня 2022 року Міністерством розвитку громад та територій і Державною службою статистики інформаційно- аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування.

За матеріалами Укрінформ