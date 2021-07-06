Данілов: РНБО не підміняє собою суди, але наша робота - шукати лазівки

Рада нацбезпеки і оборони не підміняє собою суди, вводячи санкції, але шукає лазівки, щоб суди їх не скасували. Про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов стверджує, що РНБО не приймає рішень в обхід Конституції, президент Володимир Зеленський не використовує Раду в особистих цілях - і санкції можна вводити проти громадян України не тільки за тероризм.

"Коли мова йде про національну безпеку, ми також маємо право впроваджувати санкції. Санкції не дають нам можливості ув'язнити людину або забрати її власність. Ми можемо лише обмежити користування її активами. Ми не підміняємо суди, але хотіли б, щоб вони й правоохоронна система рухалися швидше", - сказав він.

На питання, чи є гарантія, що санкції РНБО не оскаржать у судах, Данілов відповів: "Наша робота - знаходити можливості, шукати лазівки, "ходити між краплями". Але це не означає, що ми щось порушуємо".

У ніч на 3 лютого РНБО ввів санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і каналів із так званого пулу Медведчука.

Потім РНБО продовжив практику санкцій: зокрема під них потрапили лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, "контрабандисти", "злодії в законі" та інші особи.

Останні рішення РНБО включають санкції проти бізнесмена Павла Фукса і українського мільярдера Дмитра Фірташа.

Фукс сказав, що оскаржить санкції в суді. 23 червня депутати Слуги народу зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити судам зупиняти санкції РНБО.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ