Данілов: Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна повинна отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї в 1994 році, оскільки фактично була обдурена. Про це він заявив в інтерв'ю Апостроф TV.

"У 94-му році, коли нас, я вибачаюсь, обманули, коли ядерні боєголовки забрали. Передали їх куди - США домовилися, що їх забирає РФ", - сказав він.

За словами Данилова, у результаті Росія шантажує весь світ, зокрема США.

"Тому ми повинні за це отримати компенсацію. Я вже не кажу про те, що жодної компенсації адекватної грошової зроблено не було. І ми сьогодні потребуємо допомоги, саме зброї захисту", - додав секретар РНБО.

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО попри попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

Уряд ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель був проти постачання Україні летального озброєння.

Україна спілкуватиметься про зброю з новим німецьким урядом на чолі з Олафом Шольцем, запевняв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

19 грудня Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю.