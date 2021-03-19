Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО обговорять боротьбу з контрабандою

На наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони України обговорять боротьбу з контрабандою через державний кордон. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.

На засіданні будуть присутні представники відомств, які контролюють дане питання.

"Розглядалася ситуація пов'язана з пересуванням через державний кордон контрафактних товарів. На наступному засіданні РНБО всі відповідні відомства, які мають цим питанням перейматися, контролювати для того, щоб цього ганебного явища не відбувалося, будуть мати відповідні допуски на засідання РНБО", - розповів Данілов.

За його словами, зокрема, особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".

"Особисто ми звернули увагу на підприємства, які працюють на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. На наступному засіданні ті, люди, які мають до цього безпосереднє відношення так само будуть відображені у відповідних рішеннях РНБО", - сказав Данілов.

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