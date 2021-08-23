Данілов зустрівся з заступником генсекретаря НАТО

23.08.2021 15:34

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане розширення співпраці у сфері кібербезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, зокрема в контексті російської агресії на сході України, а також розглянули широке коло питань співробітництва України з Альянсом, приділивши особливу увагу розширенню співпраці у сфері кібербезпеки.

Данілов подякував усім країнам-членам НАТО за підтримку ініціативи Президента Володимира Зеленського Кримська платформа, зазначивши, що для України позиція Альянсу у цьому питанні дуже важлива.

Секретар РНБО заявив, що саміт Кримської платформи стане потужним сигналом для світу у питаннях консолідації зусиль для деокупації Криму.

За словами Данілова, для України є важливою співпраця з НАТО у сфері кіберзахисту, оскільки "кіберзброя стане зброєю номер один у найближчі роки".

Також він повідомив, що Україна нещодавно подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який базується у Таллінні (Естонія).

Заступник генсекретаря НАТО Джоане 24 серпня у Києві візьме участь у відзначенні 30-ї річниці Незалежності України.