ДБР порушило справу проти журналіста Юрія Бутусова

У Державному бюро розслідувань заявили, що будуть перевіряти законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У Бюро зазначили, що 27 листопада Юрій Бутусов опублікував відео, на якому він здійснює постріли з гаубиці Д-30 калібром 152 мм зі словами "по окупантах вогонь".

"Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - йдеться у повідомленні.

У ДБР також заявили, що будуть перевірятися всі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати. Йдеться про ст. 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Крім того, ДБР перевірить наявність можливих посадових порушень особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

"За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави" - додали в Бюро.

Дії журналіста також засудили в Українській делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

"Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України", - йдеться у заяві.

У Делегації заявили, що факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює свої збройні сили. На думку делегації ТКГ, дії Бутусова підвищують небезпеку провокацій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань.

Під час пресмарафону голова держави посварився з головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

Ставлячи питання президенту, Бутусов адресував голові держави декілька звинувачень, зокрема, у незаконному призначенні на посаду керівника Комітету з питань розвідки посадовця часів Януковича Руслана Демченка, а також у небажанні проливати світло на ситуацію із "вагнерівцями". За матеріалами ІА "Вголос"