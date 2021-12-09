ДБР завершило розслідування щодо нардепа Лероса

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо народного депутата Гео Лероса, який є фігурантом двох справ - за показаний у бік Президента в Верховній Раді середній палець та за невиконання рішення суду, який зобов'язав нардепа спростувати пост у Facebook з критикою брата голови Офісу Президента Дениса Єрмака. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду", - йдеться в повідомленні.

В ДБР нагадали, що 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов'язків Генерального прокурора, народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

"Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов'язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним", - зазначається в повідомленні.

В листопаді цього року Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса.

Його відпустили під особисте зобов'язання.