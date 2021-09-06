Делегація Конгресу США запевнила в готовності надалі підтримувати Україну - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Ліндсі Гремом, яка перебуває в Україні з робочим візитом. Американська сторона запевнила у підтримці України в протидії російській агресії та проведенні внутрішніх трансформацій.

Про це повідомляє МЗС, передає Укрінформ.

Глава української дипломатії підсумував результати успішного візиту Президента України Володимира Зеленського до США та зауважив, що перехід на новий рівень партнерства зі Штатами є одним з ключових завдань стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави.

"Домовленості, досягнуті під час візиту, вивели стратегічне партнерство України та США на якісно новий рівень, насамперед у сфері безпеки, оборони, енергетики, інвестицій, підтримки реформ", - наголосив Кулеба.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що підтримка України в протидії російській агресії та проведенні внутрішніх трансформацій залишається одним із питань, яке об'єднує демократів та республіканців.

"Україна - важливий союзник США у демократичному світі. Підтримуючи Україну, ми захищаємо демократію", - заявив сенатор.

Грем запевнив у готовності Конгресу США і надалі підтримувати Україну у справі відновлення її територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності, втілення амбітних внутрішніх трансформацій.

Сторони окремо обговорили загрози Північного потоку-2 та кроки, які необхідно здійснити, аби не дати Росії використовувати енергетику як геополітичну зброю.

Кулеба звернув особливу увагу на безпекові виклики в Азово-Чорноморському регіоні, розповів про мілітаризацію РФ тимчасово окупованого Криму, перешкоджання свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Глава МЗС розповів делегації Конгресу США про грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та чергову хвилю незаконних обшуків і затримань на півострові. Він закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій і негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб.

У складі делегації на чолі з Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни) на зустрічі були присутні сенатори Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

У понеділок сенатори США від республіканської партії виступили з підтримкою укладення договору про вільну торгівлю з Україною.