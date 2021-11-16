Денісову не пустили у в'язницю до Саакашвілі

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у відвіданні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі No18 м. Глдані (Грузія).

Як передає Укрінформ, про це Денісова повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі No18 м. Глдані (Грузія)", - ідеться у повідомленні.

Денісова зазначила, що про причини відмови міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується.

"Зараз намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи No18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", - наголосила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня експрезидента Грузії Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці No18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі. У переданому адвокатам листі політик повідомив, що під час переведення його "тягнули по землі, тягали за волосся та кілька разів ударили по шиї".

МЗС України закликало перевести Саакашвілі у цивільну медустанову.

11 листопада Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення Саакашвілі в тюремну лікарню, на яких видно, як його туди заносять, тримаючи за руки та ноги.

Посол Грузії у Києві Георгій Закарашвілі вдруге був викликаний у МЗС України. Київ заявив про неприпустимість застосування фізичної сили та необхідність гідного поводження з Саакашвілі, який є українським громадянином.

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр- міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі висловив прохання розглянути можливість допуску до колишнього президента Грузії українських лікарів, у чому йому було відмовлено.

15 листопада Денісова прибула до Грузії, щоб відвідати Саакашвілі в пенітенціарній установі No18 у місті Глдані. Посольство України у Грузії надіслало запит у Міністерство юстиції Грузії про надання дозволу на відвідання Саакашвілі 16 листопада.

16 листопада у Тбіліському міському суді відбудеться судовий процес над Саакашвілі щодо незаконного перетину ним грузинського державного кордону.