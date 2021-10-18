Депутат Ковальчук виходить зі складу української делегації в ПАРЄ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ковальчук виходить зі складу української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи і поступається своїм місцем колезі по фракції Олені Мошенець.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала речниця фракції "СН" Юлія Палійчук у Телеграмі.

"Олександр Ковальчук виходить зі складу української делегації в ПАРЄ і поступається своїм місцем представниці "Слуги Народу" Олені Мошенець", - повідомила Палійчук.

Вона уточнила, що таке рішення Ковальчук ухвалив особисто, про що повідомив на засіданні фракції.