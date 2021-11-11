Депутати "Голосу" не підуть до об'єднання Разумкова, - заступник голови партії Осадчук

Члени фракції "Голос" не приєднуватимуться до міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", яке у парламенті створює колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук.

"Ми періодично спілкуємося з Дмитром Олександровичем як на рівні керівництва фракції, так і на рівні керівництва партії. Але на даний момент у нас немає жодних ідей чи планів, або тим більше рішень щодо будь-якого об'єднання з його МФО або якимось майбутнім його політичним проєктом", - сказав він.

При цьому Осадчук зазначив, що у них із Разумковим є спільний політичний конкурент - Зеленський, тож і певні політичні дії вони координуватимуть.

"Можливо, нас зараз і поєднує те, що ми перебуваємо в жорсткій опозиції і до Зеленського, і до того, що відбувається в країні. Але взагалі ми по-різному сприймаємо і політику, і зовнішній світ. Тому нас безпідставно ототожнювати як людей. Те, що ми будемо координувати певні політичні дії, маючи спільного політичного конкурента, тобто Зеленського та його людей, то так, ми, звичайно, будемо це робити. Але на даному етапі про якесь об'єднання не йдеться", - пояснив парламентарій. За матеріалами Цензор.НЕТ.