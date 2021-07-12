Депутати з «Голосу» проголосували за звільнення Железняка - Стефанишина

Фракція «Голос» проголосувала за звільнення Ярослава Железняка з посади керівника фракції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила представник фракції Ольга Стефанишина у Фейсбуці.

«Щойно (депутати) політичної фракції Голос на своєму засіданні проголосували за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка», - написала вона.

За повідомленням Стефанишиної, таке рішення підтримали 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня десять членів фракції партії «Голос» у Верховній Раді висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку і оголосили про створення окремого міжфракційного об'єднання «Справедливість». Представники цього об'єднання стверджують, що керівництво партії та фракції «діє у власних інтересах і ув'язло в кулуарних договірняках».