Депутати заслухають послання Зеленського до Верховної Ради

Народні депутати на пленарному засіданні в середу, 1 грудня, заслухають щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повідомляє Укрінформ, порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту, свідчить, що глава держави озвучить відповідне звернення на початку засідання о 10:00.

Після цього парламентарії висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції.

Серед питань, які пропонуються до розгляду, три проєкти постанов про присудження премій Верховної Ради, зокрема, педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно- технічної) та позашкільної освіти (No6339), молодим ученим за 2020 рік (No6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (No6254).

Окрім цього, у першому читанні нардепи мають намір розглянути законопроєкти No4487 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", No6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", No6302 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву".

Водночас у другому читанні планується розгляд проєктів законів No5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та No5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Згідно зі статтею 106 Конституції України щороку Президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, ухвалені ним відповідно до конституційних повноважень.