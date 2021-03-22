Депутатів СН ніхто не примушує голосувати за ідеологічні проєкти, - Корнієнко

Депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проєкти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не будуть виганяти з фракції.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію".

За його словами, більш ніж за півтора року спільної роботи депутати монобільшості вже пройшли певне притирання один до одного, кожен розуміє, чого можна чекати від кожного.

"Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції. Але точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що їх ініціативи в іншу сторону, наприклад, з мови, у фракції не будуть масово підтримувати", - сказав Корнієнко.

В січні глава фракції Давид Арахамія пригрозив нардепам від "Слуги народу" виключенням з фракції, якщо вони не підтримають закон про референдум.

За матеріалами РБК-Україна.