Депутатка Скороход заявила, що Полякова вбили

Народна депутатка від групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що її нареченого, депутата Антона Полякова вбили. Вона сказала про це в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері 31 жовтня.

"Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю", - заявила депутатка.

Вона додала, що бачила на тілі загиблого "борозду на шиї", начебто від удушення, походження якої, за словами Скороход, у поліції не пояснили.

Правоохоронні органи заяву депутатки наразі не коментували.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "природна смерть". Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова - хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата. За матеріалами Радіо Свобода.