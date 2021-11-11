Народному депутату Гео Леросу повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ.

Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет”, - написав він.

“Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити” - згодом додав він.

Водночас у пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили вручення підозри. Детальну інформацію з цього приводу пообіцяли оприлюднити згодом.

10 листопада парламентський Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту позбавити позафракційного народного депутата Гео Лероса права брати участь у п’яти пленарних засіданнях за непристойні жести в сесійній залі.

Фракція «Слуга народу» звернулася до Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки позафракційного народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада.

Тоді під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Гео Лерос вдався до критики й непристойного жесту на адресу Президента і керівника ОП Андрія Єрмака, які були присутні в сесійній залі.