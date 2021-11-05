Держбюро розслідувань оголосило про нову підозру Януковичу

Слідчий Державного бюро розслідувань повідомив про підозру експрезиденту України, як очільнику організованої злочинної групи.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних Сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

- вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

- спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та інтересам юридичних осіб;

- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що повідомлення про підозру направлено за останніми відомими місцями проживання експрезидента. Також копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам.

У відомстві нагадали, що ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого ДБР 2 серпня 2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно головного підозрюваного.

Також наразі слідчим суддею розглядається клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

2 жовтня минулого року Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду.