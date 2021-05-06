Держдеп оприлюднив заяву до візиту Блінкена в Київ

США вкотре наголосили, що підтримують євроінтеграційні прагнення України, стежать за діями Росії та схвалюють наміри України впроваджувати реформи

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Сьогодні, 6 травня, держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Київ, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У США заявили, що візит підкреслить непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

Заява дипломатичного відомства складається із чотирьох пунктів.

Перший стосується американо-українських відносин. У ньому йдеться, що США рішуче підтримують зусилля України щодо досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови процвітаючого, безпечного та демократичного майбутнього для всіх українців.

Далі у заяві зосередились на російській агресії. Вашингтон заявив про глибоку стурбованість агресією що триває та риторикою Кремля, включно із присутністю військ РФ в окупованому Криму та біля українських кордонів.

У Держдепі нагадали, що і надалі стежать за ситуацією та координують роботу з українськими чиновниками, членами НАТО та іншими партнерами. Окрім того, відомство вітає мирні прагнення України.

"Крим - це Україна. Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Росією Кримського півострова. Ми закликаємо Росію повернути Україні повний контроль над півостровом.

Донбас - це Україна. Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України та відновленням українського суверенітету", - йдеться у заяві.

Окремо зупинились в Держдепі на реформах в Україні. Там наголосили на важливості розбудови цілісних інституцій та забезпечення підзвітного управління як державними установами, так і корпоративним сектором. Саме це, вважають в США, є запорукою євроатлантичного майбутнього України.

Сполучені Штати також підтримують Україну, оскільки країна продовжує боротися з корупцією та просувати верховенство права та програму судової реформи.

У Держдепі також нагадали, що надали Києву з 2014 року допомоги на суму в понад 4,6 мільярда доларів, зокрема в галузі безпеки.

Українська влада очікує, що під час візиту Ентоні Блінкена до Києва йтиметься про посилення політичної та оборонної підтримки України. За матеріалами wz.lviv.ua