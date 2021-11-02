Держдеп розкрив зміст спілкування Блінкена та Зеленського

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським на полях конференції ООН щодо клімату в шотландському місті Глазго. Відповідну заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку суверенітету, незалежності, та територіальної цілісності України з боку США. Він привітав кроки України щодо корупції та підкреслив, що разом із їх союзниками та партнерами, США будуть продовжувати посилювати енергетичну безпеку України, у тому числі й шляхом зменшення ризиків, які походять від трубопроводу "Північний потік-2", - йдеться у заяві.

Речник Держдепу США Нед Прайст також відзначив у соціальній мережі Twitter, що США підтримують Україну перед лицем агресії Росії. За матеріалами "Голос Америки".