Держдеп США назвав п'ять ключових завдань для Зеленського

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять кроків, за допомогою яких Україна зможе зберегти й розвинути досягнутий процес у реформах.

Про це він повідомив під час Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, пише "Європейська правда".

По-перше, українська влада повинна схвалити законопроєкти щодо Вищої ради правосуддя й Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що гарантують прозорий відбір суддів.

По-друге, відбір керівництва НАЗК і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має проходити за прозорою процедурою. Посли G7 назвали пріоритетні напрями реформ для України

По-третє, важливо зберегти корпоративне управління державними підприємствами за стандартами OECD.

Четвертий крок - реформувати СБУ й передати функцію боротьби з економічними злочинами іншій інстанції.

І наостанок - потрібно реально карати високопосадовців за їхні злочини. Блінкен зауважив, що протягом останніх сімох років жодний топурядовець не був засуджений за корупцію. Дії Зеленського призводять до знищення антикорупційної структури - Синютка

"Немає нічого важливішого для майбутнього України - безпечної, успішної, демократичної - ніж зменшення масштабів корупції", - мовив держсекретар США.

Ентоні Блінкен також додав, що зазначені вище кроки важливі для добробуту українців, довіри іноземних інвесторів, а також обороноздатності держави.

Нагадаємо, як "Слуги народу" перенесли розгляд закону щодо реформи СБУ.

Раніше Сергій Фурса заявив про те, що для боротьби з олігархами треба проводити реформи, а не приймати популістичні закони. За матеріалами Прямий канал.