Держдеп США розкритикував звільнення Коболєва
Державний департамент Сполучених Штатів Америки висловив глибоке занепокоєння діями Кабміну України під час звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу Держдепу.
"Ми глибоко стурбовані недавніми маніпуляціями, які український Кабінет міністрів зробив в питаннях регулювання, щоб звільнити наглядову раду і змінити керівництво лідируючої енергетичної компанії (йдеться про "Нафтогаз" - ред.)", - сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.
За його словами, такі дії ускладнюють реформи та покращення інвестиційного клімату.
.@StateDeptSpox: We will continue to support Ukraine in strengthening its institutions, including advancing democratic institutions and corporate governance reforms, but Ukraine's leaders must do their part.
pic.twitter.com/LpqizGqsq6- Department of State (@StateDept) April 29, 2021
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", на якому розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році й визнали її діяльність незадовільною. У зв'язку з цим Кабмін вирішив, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Кабмін також ухвалив рішення про призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України". Сам Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про звільнення дізнався з новин. Водночас він наголосив, що не буде "влаштовувати цирк" та передасть справи своєму наступникові.
"Нафтогаз" розкритикував схему звільнення Кабміном очільника організації Андрія Коболєва, назвавши її юридичною маніпуляцією.