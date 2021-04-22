Держдеп закликав Росію припинити блокування Чорного моря

Державний департамент Сполучених Штатів вимагає від Росії припинити одностороннє блокування окремих районів Чорного моря для руху іноземних кораблів та державних суден інших країн.

З відповідною заявою виступив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс, передає кореспондент Укрінформу.

"Нам відомо, що Росія оголосила про наміри блокувати рух іноземних морських кораблів та державних суден інших країн в окремих частинах Чорного моря, зокрема, поблизу Керченської протоки до жовтня цього року через проведення Росією військових навчань", - зауважив Прайс.

Він нагадав, що Росія вже проявляла незаконну агресію стосовно українських кораблів, а також блокувала доступ до українських портів в Азовському морі, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України.

"Ми закликаємо Росію припинити її ворожі дії стосовно кораблів в регіоні та відвести війська, зосереджені вздовж українських кордонів", - наголосив речник Держдепартаменту США.

Прайс зауважив, що ситуація в Чорному морі є лише одним з останніх прикладів широкої кампанії РФ, спрямованої на підрив та дестабілізацію України.

Представник Держдепу також висловив "непохитну підтримку" Сполучених Штатів Україні як партнеру, а також її територіальній цілісності в міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України 15 квітня висловило рішучий протест у зв'язку з обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі. Зазначається, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що для військових кораблів ЗСУ рішення Росії про перекриття на пів року Керченської протоки не становить загрози та що це "питання більш економічного спрямування".