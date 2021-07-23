Держдепартамент США стверджує, що Україна брала участь у підготовці угоди з ФРН щодо "Північного потоку - 2"

Вашингтон активно консультувався з Києвом під час підготовки угоди США і Німеччини щодо трубопроводу "Північний потік - 2", а ідеї України було внесено в текст спільної заяви двох країн щодо цього питання, стверджують у Держдепі США. Розшифрування брифінгу високопоставленого чиновника Держдепу, імені якого не називають, опублікували на сайті відомства 21 липня.

Під час телефонного брифінгу чиновнику поставили запитання, чи тиснули США на Україну в питанні "Північного потоку - 2".

"Погроз не було. Україна є партнером, і ми не погрожуємо своїм партнерам. У межах наших дипломатичних зусиль ми інтенсивно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити неможливість для Москви перетворити на зброю газопровід "Північний потік - 2", і ми зробили це на кількох рівнях", - запевнив чиновник.

Він підкреслив, що Україна брала участь у підготовці угоди США з Німеччиною.

"Ми поділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви... Ми намагалися зберегти ці консультації в таємниці, але, як я вже сказав, ми інтенсивно взаємодіяли з Україною і включили її внесок та ідеї в цю заяву", - заявив чиновник.

Представник Держдепу нагадав, що США вважають доконаним фактом, що трубопровід добудують і Україна не має можливості протидіяти ризикам, які це для неї створює.

"Ось чому ми разом із німцями оголошуємо про нове фінансування більше ніж на €200 млн, щоб допомогти Україні знизити ці ризики, а також про інші заходи для підтримки енергетичної безпеки у Європі, щоб дійсно допомогти Україні домогтися безпечнішого і постійного енергетичного майбутнього", - додав він.

Україна заперечує участь у переговорах, які передували укладенню угоди між США та Німеччиною, і наполягає на тому, що не одержала жодних гарантій унаслідок цієї угоди.

За матеріалами Гордон