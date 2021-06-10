Держприкордонслужба роз'яснила щодо документів про вакцинацію, які пред'являються на кордоні

Як вже повідомлялося, Урядом внесено зміни до Постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. No 1236, якою запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, розширено перелік документів, при наявності яких дозволяється перетинати кордон України на в'їзд під час карантинних обмежень або уникнути самоізоляції.

Ці норми вже впроваджені під час заходів прикордонного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні.

Тож, Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені такі документи та якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни. Відповідне роз'яснення отримане від Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, відповідно до змін, іноземним громадянам та особам без громадянства для в'їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов'язкового полісу страхування про COVID-19, відтепер необхідно мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

Тож яким обов'язковим вимогам мають відповідати документи про тестування та вакцинацію, щоб вони стали підставою для пропуску через кордон.

ЕКСПРЕС-ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕНА КОРОНАВІРУСУ SARS-COV-2 має містити таку інформацію: повне ім'я та прізвище особи пацієнта; щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS- CoV-2 тощо); тип дослідження (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" тощо); дату та час забору матеріалу; результат тесту (negative, not detected); країну проведення дослідження; назву закладу, що видав результат тесту; унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, в яких проведено тестування.

ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ОТРИМАННЯ ПОВНОГО КУРСУ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 має містити наступну інформацію: повне ім'я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо); назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва; назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації; підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію від COVID-19.

Також зазначимо, що такі результати тестів та документ про вакцинацію дають можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону.

Окремо варто враховувати, що вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

На даний час до такого переліку належать наступні вакцини: BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ); AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД); Ad26.COV2.S виробництва Janssen; mRNA-1273 виробництва Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).

Зауважимо, що за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V". Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ.