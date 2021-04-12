Держсекретар США обговорив з генсеком НАТО дії Росії біля кордону України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дії Росії поблизу кордону України. Розмова відбулася напередодні поїздки Блінкена в Брюссель.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Як розповіли в Держдепі, Блінкен та Столтенберг наголосили на негайній необхідності припинення Росією "агресивного військового накопичення" вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

Також вони обговорили перспективи мирного врегулювання в Афганістані, а також плани щодо майбутнього саміту НАТО.

Українська розвідка прогнозує, що Росія завершить перекидати свої війська до українського кордону наприкінці квітня. Напередодні в розвідці попереджали, що Росія готова до повномасштабного загострення ситуації на Донбасі та може спробувати просунутися вглиб території України.

Нагадаємо, завтра в Брюсселі має відбутися зустріч глави українського МЗС Дмитра Кулеби з генсеком НАТО. Кулеба та Столтенберг обговорять стягування російських військ до кордону з Україною. В цей час у Брюсселі перебуватиме глава Держдепу.

Додамо, у Кабміні запевняють, що попри накопичення російських військ поблизу українського кордону, повномасштабної війни в Україні не буде.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до вторгнення Росії. За матеріалами РБК-Україна.