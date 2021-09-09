Держспецзв'язку отримала тестовий стенд для тренувань з кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги отримала тестовий стенд для відпрацювання кіберінцидентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Кібербезпека критичної інфраструктури України", отримала тестовий стенд з кібербезпеки. Стенд використовуватимуть співробітники підприємств критичної інфраструктури для навчання, тестування системних налаштувань, моніторингу безпеки, а також виявлення вразливостей систем", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника голови Держспецзв'язку Дмитра Маковського, новий стенд дасть можливість відпрацьовувати протидію кіберзагрозам і підвищить готовність спеціалістів до атак у реальному житті. Він також нагадав, що питання кібербезпеки для України є одним із ключових.

Маковський також повідомив, що нова команда керівників Держспецзв'язку дала старт серйозним змінам у сфері кібербезпеки. Розпочато роботу зі створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги триває формування державного реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. З весни цього року працює оновлений Кіберцентр UA30, на базі якого діють урядова Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA та сучасний тренінговий центр. Однак, зауважив посадовець, формування надійної системи захисту неможливе без кваліфікованих спеціалістів, які постійно відпрацьовують свої навички та отримують нові знання.

Також заступник голови Держспецзв'язку подякував партнерам за допомогу у вигляді сучасного тренувального стенду, який стане невід'ємною складовою навчання українських спеціалістів.

За словами керівника проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Кібербезпека критичної інфраструктури України" Тімоті Дюбела, вже понад рок триває успішна співпраця з Держспецзв'язку та реалізація низки проєктів. Зокрема, створення Реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та запуск Кіберцентру UA30.

За його словами, передане Держспецзв'язку обладнання дає можливість проводити моніторинг та тестування мереж об'єктів промисловості.

Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора підкреслив, що мобільний навчальний комплекс дає можливість імітувати у віртуальному середовищі кібератаки на автоматизовані системи управління технологічними процесами.

1 вересня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України і Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку.