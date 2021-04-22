Дипломатичний скандал: український консул залишив територію Росії

Консул Генеконсульства України в Санкт-Петербурзі, проти якого влаштували провокацію, залишив країну

Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, якого МЗС Росії оголосив небажаною персоною, 21 квітня залишив територію Росії.

Про це повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко, передає "Укрінформ".

"Наш консул сьогодні покинув територію РФ", - сказав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі "Сьогодні" повідомив: якщо російський дипломат, якого Київ висилає у відповідь, не покине в установлений строк наша держава, він втратить свій імунітет і може бути затриманий як звичайний громадянин.

Як повідомляли новини "Сегодня", 17 квітня ФСБ затримала українського консула в Росії. Його звинуватили в спробі нібито "отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів".

За матеріалами Сьогодні.